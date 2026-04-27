Líder do Hezbollah rejeita negociações diretas entre países

O líder do grupo Hezbollah manifestou oposição às conversações diretas planejadas entre o Líbano e Israel. Em comunicado oficial, a organização afirmou que tais ações não beneficiariam o país nem seus governantes. O líder destacou que o governo libanês não deve negligenciar os direitos nacionais ao ceder territórios ou confrontar a resistência popular.



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