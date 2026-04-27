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Irã suspende exportação de placas e chapas de aço até 30 de maio

Cerca de 30% da produção total foi paralisada por danos a instalações causados por ataques

Conexão Record News|Do R7

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O governo iraniano anunciou a suspensão das exportações de placas e chapas de aço até o final de maio. A decisão ocorre após cerca de 30% da produção ter sido paralisada em decorrência dos danos em instalações industriais durante ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel.

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