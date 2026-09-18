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EUA planejam reconstruir principal porto de Palau

Arquipélago vai se tornar sede de equipes de construção das Forças Armadas no exterior

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Os Estados Unidos planejam reconstruir o porto principal de Palau, transformando-o em uma base militar estratégica. Situado a 800 km a oeste do mar da China Meridional, com 17 mil habitantes, Palau também abrigará um depósito para fuzileiros navais dos Estados Unidos. Terrenos estão sendo desmatados para instalação de um radar e ampliação de um aeródromo.

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