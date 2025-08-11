Logo R7.com
Direita deve voltar ao poder na Bolívia, indicam pesquisas

Empresário Samuel Medina aparece no topo com 21,2% das intenções de voto; desde 2005, a esquerda venceu todas em primeiro turno

Conexão Record News|Do R7

A Bolívia terá eleições presidenciais no próximo domingo (17), e as mais recentes pesquisas indicam uma mudança no poder. O país convive com uma grave crise econômica, provocada pela escassez de dólares. A inflação em 12 meses alcançou 24,8% em julho, o índice mais elevado desde 2008.

A poucos dias de ir às urnas, a população, após 20 anos, se distancia dos partidos da esquerda. Disparando em popularidade, o empresário Samuel Medina, candidato da Aliança Unidade, aparece no topo das pesquisas com 21,2%.

Já o ex-presidente Jorge Quiroga, da Colisão Livre, tem 20% das intenções de voto; de acordo com os dados, ambos poderão se enfrentar em um possível 2° turno em 19 de outubro.

Sem Evo Morales, que ficou no poder por três mandatos, a esquerda conta com o atual governante Luis Arce, que aparece na sétima colocação entre noves candidatos.

