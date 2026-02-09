Logo R7.com
Doentes graves desafiam fila nacional criada pelo INSS

Apesar de mudanças recentes, atendimento prioritário ainda não é realidade no país

Conexão Record News|Do R7

Doentes graves ainda continuam sem atendimento prioritário na busca por benefícios previdenciários no INSS, como afastamentos e aposentadorias, mesmo depois da criação de uma fila nacional para análise de requerimentos.

