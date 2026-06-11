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Dólar abre quinta-feira (11) em queda de olho no conflito entre EUA e Irã

Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, abriu dia com leve alta, no patamar de 169 mil

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O dólar começou o dia em queda, cotado a R$ 5,16, enquanto o Ibovespa abriu em leve alta, chegando a 169 mil pontos.

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