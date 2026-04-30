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Dólar cai com foco no petróleo e desemprego no Brasil

Na véspera, quarta-feira (29), a moeda norte-americana subiu 0,40%, cotada a R$ 5,0014

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O dólar apresentou uma queda de 0,26% na sessão desta manhã, sendo cotado a R$ 4,98. Em contrapartida, o Ibovespa registrou um aumento de 0,96%, alcançando os 186.520 pontos. Este movimento ocorre em um contexto em que indicadores econômicos relevantes são divulgados tanto no Brasil quanto no exterior.

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