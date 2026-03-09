Logo R7.com
Dólar começa segunda-feira (9) avançando e cotado a R$ 5,27

Moeda norte-americana registrou queda na sexta-feira (6) e fechou a semana a R$ 5,24

Conexão Record News|Do R7

Diante do cenário de tensões no Oriente Médio, o dólar começou a segunda-feira (9) em alta, cotado a R$ 5,27, mesmo com uma queda na última sexta-feira (6), em que fechou cotado a R$5,24.

