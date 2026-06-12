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Dólar opera em alta de olho em inflação no Brasil e Oriente Médio

Na véspera, a moeda norte-americana caiu 1,37%, cotada a R$ 5,10

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O dólar opera em alta de 0,26%, cotado a R$ 5,11. Veja análise.

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