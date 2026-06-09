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Dólar opera em queda em meio às tensões no Oriente Médio

Mercados globais estão mais positivos; Ibovespa começou o dia em alta, no patamar de 170 mil pontos

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O dólar abriu a terça-feira (9) em queda, cotado a R$ 5,16. Movimento ocorre em meio ao otimismo dos mercados globais diante de possível acordo entre Estados Unidos e Irã.

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