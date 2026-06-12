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Donald Trump afirma que acordo com o Irã está próximo

Presidente dos Estados Unidos suspendeu nova rodada de ataques contra o país

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O presidente Donald Trump anunciou a suspensão de novos ataques ao Irã e mencionou a possibilidade de um acordo de paz.

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