Contran aprova mudanças no exame do bafômetro

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) anunciou mudanças no processo de fiscalização da presença de álcool em motoristas. Um novo equipamento será utilizado para identificar álcool residual antes do teste convencional do bafômetro.



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