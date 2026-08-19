Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Contran aprova mudanças no exame do bafômetro

Equipamento vai identificar presença de álcool residual em motoristas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) anunciou mudanças no processo de fiscalização da presença de álcool em motoristas. Um novo equipamento será utilizado para identificar álcool residual antes do teste convencional do bafômetro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • embriaguez-ao-volante
  • contran

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.