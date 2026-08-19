Irã ameaça países do Golfo que prestam ajuda aos EUA

O clima de tensão entre o Irã e os Estados Unidos se agrava após declarações do comandante das Forças Armadas iranianas. O general Ali Abdollahi alertou que qualquer apoio ao exército norte-americano por países do Golfo será visto como participação nas operações militares dos EUA.



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