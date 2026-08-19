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Trump suspende taxas de 50% sobre produtos canadenses

Segundo o presidente, país vizinho expressou compromisso de eliminar 'imposições desiguais'

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão temporária das novas tarifas de 50% que seriam aplicadas aos produtos canadenses.

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