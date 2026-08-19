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Xi Jinping defende autonomia de países da América Latina

Segundo líder chinês, nações devem realizar cooperação externa com base nos próprios interesses

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O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o líder equatoriano Daniel Noboa em Pequim para discutir a relação entre os dois países.

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