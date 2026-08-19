Ministro da Defesa deposto pede eleições durante a guerra na Ucrânia
Mykhailo Fedorov diz que nação enfrenta crise de governança sistêmica e corrupção
O ex-ministro da Defesa da Ucrânia surpreendeu ao pedir por eleições em meio ao conflito com a Rússia.
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