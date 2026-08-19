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Ministro da Defesa deposto pede eleições durante a guerra na Ucrânia

Mykhailo Fedorov diz que nação enfrenta crise de governança sistêmica e corrupção

Conexão Record News|Do R7

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O ex-ministro da Defesa da Ucrânia surpreendeu ao pedir por eleições em meio ao conflito com a Rússia.

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