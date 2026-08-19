Donald Trump diz que não há negociações com o Irã

O presidente Donald Trump declarou que não existem negociações em curso com o Irã. Em suas redes sociais, ele afirmou que não há previsão para novas discussões sobre um acordo de cessar-fogo.



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