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Donald Trump diz que não há negociações com o Irã

Estreito de Ormuz está no centro do impasse; preço do petróleo voltou a subir após ameaças

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O presidente Donald Trump declarou que não existem negociações em curso com o Irã. Em suas redes sociais, ele afirmou que não há previsão para novas discussões sobre um acordo de cessar-fogo.

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