Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Donald Trump considera ocupar ou bloquear ilha iraniana

Decisão ainda não foi tomada, mas pode servir para pressionar Irã e reabrir estreito de Ormuz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando ocupar ou bloquear a ilha iraniana de Kharg.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • estados-unidos
  • guerra
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.