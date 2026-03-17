Donald Trump diz que não pode negociar com o Irã

O presidente dos Estados Unidos declarou que não pode negociar com o Irã devido a incertezas sobre o estado do novo líder supremo iraniano. Donald Trump afirmou que Teerã deseja dialogar, mas os EUA desconhecem os atuais líderes da capital iraniana.



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