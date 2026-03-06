Dono do Banco Master é transferência para presídio federal de Brasília
Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo na terceira fase da operação Compliance Zero
O banqueiro Daniel Vocaro foi transferido nesta sexta-feira (6) para Brasília e deve realizar um exame de corpo de delito antes de ser levado a um presídio federal de segurança máxima.
