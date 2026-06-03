Lula se reúne com ministros no Planalto
Encontro acontece em meio a anúncios sobre novas tarifas dos EUA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os auxiliares para discutir as novas tarifas recomendadas pelos Estados Unidos ao Brasil.
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