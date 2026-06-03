Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Lula se reúne com ministros no Planalto

Encontro acontece em meio a anúncios sobre novas tarifas dos EUA

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os auxiliares para discutir as novas tarifas recomendadas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Presidente
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.