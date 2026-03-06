Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Eleições de 2026: 'Janela partidária' iniciada na quinta (5) permite mudança de partido

Durante um mês, deputados podem mudar de legenda sem perder seus mandatos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A janela partidária teve início nesta quinta-feira (5) e se estenderá até o dia 3 de abril. Durante este período, deputados federais, estaduais e distritais podem mudar de legenda sem perder seus mandatos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • eleicoes
  • brasilia
  • deputado-estadual
  • deputado-federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.