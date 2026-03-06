Eleições de 2026: 'Janela partidária' iniciada na quinta (5) permite mudança de partido
Durante um mês, deputados podem mudar de legenda sem perder seus mandatos
A janela partidária teve início nesta quinta-feira (5) e se estenderá até o dia 3 de abril. Durante este período, deputados federais, estaduais e distritais podem mudar de legenda sem perder seus mandatos.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Guerra no Oriente Médio: secretário-geral da Otan diz que não há necessidade de invocar artigo 5
Míssil balístico iraniano foi abatido pela defesa aérea da Otan sobre espaço aéreo da Turquia
Irã pode interromper tráfego na região por meses com drones
Teerã é um importante fabricante e pode produzir cerca de 10 mil unidades por mês
Guerra contra a Rússia: secretário-geral reforça apoio da Otan à Ucrânia
Mark Rutte afirmou que vai continuar oferecendo suporte a Kiev, apesar do conflito no Irã
Senado aprova acordo entre Mercosul e União Europeia
Tratado estabelece maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes
Tarifaço: Tribunal Comercial ordena que governo dos EUA faça reembolsos
No mês passado, Suprema Corte norte-americana decidiu que tarifas são ilegais
Irã diz que Estreito de Ormuz está fechado para EUA, Israel e Europa
Região é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo; preço do petróleo disparou
Operação Compliance Zero: investigados tiveram acesso a dados sigilosos em tempo real
Hackers invadiram sistemas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República
Irã ataca navio petroleiro dos EUA no Golfo Pérsico
Empresa representante afirmou que casco pode ter sofrido ruptura; não há detalhes sobre tripulantes
Senadores devem votar resolução sobre poderes de guerra
Objetivo é interromper campanha militar contra o Irã e exigir autorização pelo Congresso
Donald Trump diz que EUA vão proteger navios petroleiros
Presidente afirmou que todas as embarcações iranianas foram destruídas na região
Cartão de crédito está no topo da lista de inadimplência
Dedos apontam que 19 milhões de brasileiros tinham dívidas na modalidade em 2025
Entenda como está a tensão ao norte de Israel
Historiador está em Avtalyon, que fica a 400 km da fronteira com o Líbano
Tropas israelenses avançam na fronteira com o Líbano
Novos bombardeios foram registrados na manhã desta quarta-feira (4) em Beirute
Fontes apontam Mojtaba Khamenei como favorito para substituir líder supremo iraniano
Segundo fontes próximas ao regime iraniano, novo líder supremo deve ser escolhido em breve