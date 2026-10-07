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Embarcação naufraga após ataque com drones no Mar Negro

Não há informações sobre a origem da ofensiva; Europa fala em 'guerra híbrida' da Rússia

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O naufrágio de um navio próximo ao território da Bulgária pelo ataque de um drone eleva as pressões na Europa e levanta dúvidas em torno da origem do ataque. Ucrânia e Rússia trocam acusações.

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