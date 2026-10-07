Embarcação naufraga após ataque com drones no Mar Negro

O naufrágio de um navio próximo ao território da Bulgária pelo ataque de um drone eleva as pressões na Europa e levanta dúvidas em torno da origem do ataque. Ucrânia e Rússia trocam acusações.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!