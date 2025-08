Entenda as dificuldades enfrentadas pelo Brasil na expansão de mercados para exportação de carne

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (6), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, explica as dificuldades enfrentadas pelo mercado brasileiro para expandir a exportação de carne bovina , em meio à aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos, o terceiro maior comprador do produto brasileiro.



“Toda essa carne que nós temos aqui, ela já foi confeccionada, produzida e segue um padrão para esses mercados de acordo com as exigências sanitárias, as exigências de fábrica, de processo e de qualidade de produto. É difícil você num curto espaço de tempo redirecionar toda essa produção e também você conseguir colocar outros padrões de qualidade e fechar novos contratos”, detalha o economista.



Simões ainda diz que o apoio da China é essencial para que o agronegócio brasileiro possa se reorganizar nesse momento.