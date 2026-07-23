Estados Unidos realizam nova rodada de ataques ao Irã

O exército dos Estados Unidos realizou mais uma série de ataques contra instalações militares no Irã. Este é o 12º dia seguido de bombardeios que visam alvos como depósitos de mísseis e drones, além de locais estratégicos para defesa aérea e vigilância costeira. Em resposta às ações norte-americanas, a Guarda Revolucionária do Irã atacou aliados dos EUA no Oriente Médio.



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