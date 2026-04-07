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Estados Unidos utilizam IA para identificar e mapear alvos

Tecnologia desenvolvida em 2017 cruza dados com imagens de satélite e drones

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O Project Maven, que está sendo utilizado pelos Estados Unidos durante a guerra no Oriente Médio, levanta questões éticas acerca da utilização de inteligência artificial em campos de batalha.

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