‘Estamos com hospitais com muitos pacientes internados por conta de influenza’, diz infectologista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (22), Marcelo Otsuka, vice-presidente do departamento de infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, comenta a ampliação da vacinação contra a gripe no estado de São Paulo, válida para toda a população acima dos seis meses.



“Nós estamos com hospitais com muitos pacientes internados por conta de influenza, principalmente influenza A . Ela tem acometido demais nessa época do ano, a gente sabe que é a época do ano que tem mais casos mesmo, e a gente precisa da proteção vacinal que, com certeza, minimiza a gravidade dos casos”, diz o infectologista.