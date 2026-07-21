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EUA anunciam tarifa de 50% sobre produtos do Canadá

Taxa é resposta aos impostos mais altos que o Canadá cobra de empresas americanas

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (21) uma nova leva de tarifas contra o Canadá. Produtos como leite, móveis, roupas e bebidas alcoólicas serão afetados pelas novas taxas.

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