EUA anunciam tarifa de 50% sobre produtos do Canadá

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (21) uma nova leva de tarifas contra o Canadá. Produtos como leite, móveis, roupas e bebidas alcoólicas serão afetados pelas novas taxas.



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