EUA concluem nova rodada de ataques contra alvos do Irã

As Forças Armadas dos Estados Unidos concluíram a décima rodada de ataques contra o Irã em uma ofensiva que durou cerca de cinco horas. O objetivo declarado por Washington é degradar a capacidade iraniana de atacar navios comerciais no estreito de Ormuz.



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