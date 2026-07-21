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EUA concluem nova rodada de ataques contra alvos do Irã

Em resposta, Teerã atingiu instalações norte-americanas em países do golfo

Conexão Record News|Do R7

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As Forças Armadas dos Estados Unidos concluíram a décima rodada de ataques contra o Irã em uma ofensiva que durou cerca de cinco horas. O objetivo declarado por Washington é degradar a capacidade iraniana de atacar navios comerciais no estreito de Ormuz.

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