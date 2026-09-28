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Kremlin diz que Kiev deve pagar por ataques contra Rússia

Presidente afirmou que todas as propostas para resolver conflito continuam em aberto

Conexão Record News|Do R7

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O conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua sem desfecho à vista. O Kremlin declarou que Kiev deve pagar por ataques ao território russo.

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