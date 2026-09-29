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TSE proíbe utilização de tecnologias capazes de registrar votos e violar sigilo

Óculos com câmera não podem ser usados nas cabines de votação

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Os óculos inteligentes estão proibidos de serem usados nas cabines de votação no próximo domingo (4).

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