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Desemprego fica em 5,3% no trimestre encerrado em agosto

5,8 milhões de pessoas estão desocupadas; população ocupada atingiu 103,5 milhões

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A taxa de desemprego ficou em 5,3% no trimestre terminado em agosto, de acordo com dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

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