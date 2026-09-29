Desemprego fica em 5,3% no trimestre encerrado em agosto

A taxa de desemprego ficou em 5,3% no trimestre terminado em agosto, de acordo com dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



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