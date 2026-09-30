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Dívida bruta do Brasil registra alta e alcança 82,9% do PIB

Contas públicas de agosto apresentaram déficit de R$ 10 bilhões

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O déficit primário das contas públicas brasileiras alcançou R$ 10 bilhões em agosto deste ano.

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