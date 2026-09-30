Rússia lança ataque em larga escala contra a Ucrânia
Drones e mísseis atingiram sistema de energia elétrica e abastecimento de água
A Rússia lançou ataques contra o setor de energia elétrica da Ucrânia, buscando privar o país de aquecimento e eletricidade antes do inverno.
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