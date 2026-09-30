Logo R7.com
RecordPlus

Rússia lança ataque em larga escala contra a Ucrânia

Drones e mísseis atingiram sistema de energia elétrica e abastecimento de água

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Rússia lançou ataques contra o setor de energia elétrica da Ucrânia, buscando privar o país de aquecimento e eletricidade antes do inverno.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Inverno
  • Rússia
  • Ucrânia
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.