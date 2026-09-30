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Japão abre mercado para carne bovina argentina

Tratativas começaram em 2024 e terminaram com adoção de exigências sanitárias

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O mercado japonês voltará a abrir os portos para a importação de carne bovina argentina. O retorno ocorre após 20 anos sem trocas entre os dois dentro do setor.

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