Um a cada cinco estudantes no Brasil abandona o ensino médio, aponta levantamento

Um levantamento recente da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) revelou que 20% dos estudantes do ensino médio no Brasil não conseguem concluir essa etapa educacional.



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