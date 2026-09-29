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Um a cada cinco estudantes no Brasil abandona o ensino médio, aponta levantamento

No país, 79% dos ingressantes concluem os estudos em até dois anos após término previsto

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Um levantamento recente da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) revelou que 20% dos estudantes do ensino médio no Brasil não conseguem concluir essa etapa educacional.

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