EUA podem classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas

O presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que conversou por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Vieira pediu que os Estados Unidos evitem classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.



