Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA podem classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas

Ministro das Relações Exteriores conversou com secretário de Estado para evitar decisão

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que conversou por telefone com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Vieira pediu que os Estados Unidos evitem classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Estados Unidos
  • PCC (Primeiro Comando da Capital)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.