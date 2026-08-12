Trump: 'EUA têm controle estratégico do estreito de Ormuz'

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos mantêm controle total sobre o estreito de Ormuz, área estratégica para a exportação de petróleo. O professor Alexandre Uehara, da ESPM, analisa.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!