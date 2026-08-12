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Trump: 'EUA têm controle estratégico do estreito de Ormuz'

Presidente norte-americano diz que vai manter domínio sobre passagem

Link Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos mantêm controle total sobre o estreito de Ormuz, área estratégica para a exportação de petróleo. O professor Alexandre Uehara, da ESPM, analisa.

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