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FBI alertou para ameaça persistente do Irã aos EUA

Casa Branca minimizou possibilidade de ataque e disse que governo trabalha na proteção do povo

Conexão Record News|Do R7

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A agência de notícias Reuters divulgou que o FBI emitiu comunicados alertando autoridades locais dos Estados Unidos sobre possíveis ataques iranianos a alvos importantes.

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