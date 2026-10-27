Fuga de Flávio Bolsonaro aos EUA é confirmada

A fuga de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos nesta terça-feira (27) foi confirmada pela agência de notícias Reuters. O ex-senador foi derrotado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva durante o segundo turno das eleições.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!