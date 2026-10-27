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Fuga de Flávio Bolsonaro aos EUA é confirmada

Informação foi confirmada por oficiais americanos à agência de notícias Reuters

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A fuga de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos nesta terça-feira (27) foi confirmada pela agência de notícias Reuters. O ex-senador foi derrotado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva durante o segundo turno das eleições.

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