Governo anuncia medidas para brasileiros com dívidas em dia

O governo brasileiro lançou o programa "Desenrola", focado em incentivar a adimplência, beneficiando especialmente os 40% de trabalhadores informais entre os 100 milhões de brasileiros empregados. O economista Miguel Daoud analisou os impactos dessas medidas, destacando o alívio financeiro temporário oferecido pelo programa.



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