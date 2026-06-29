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Governo anuncia medidas para brasileiros com dívidas em dia

Expectativa é de que novas linhas de crédito possam ser buscadas por até 500 mil informais

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O governo brasileiro lançou o programa "Desenrola", focado em incentivar a adimplência, beneficiando especialmente os 40% de trabalhadores informais entre os 100 milhões de brasileiros empregados. O economista Miguel Daoud analisou os impactos dessas medidas, destacando o alívio financeiro temporário oferecido pelo programa.

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