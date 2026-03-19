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Governo anuncia medidas para segurar crise do diesel

Fiscalização dos fretes visa garantir preço mínimo no transporte de cargas

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O governo anunciou medidas para mitigar a crise dos combustíveis, como compensações aos estados pela isenção do ICMS sobre diesel importado e fiscalização eletrônica de fretes.

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