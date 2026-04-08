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Governo brasileiro projeta superávit comercial em 2026

Estimativa indica alta de 5,9% sobre resultado do ano passado

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O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços do Brasil projeta um superávit de US$ 72 bilhões na balança comercial para 2026.

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