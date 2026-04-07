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Governo eleva imposto do cigarro para driblar perda de arrecadação

Medida é para bancar isenção de tributos sobre biodiesel e querosene de aviação

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O governo anunciou um aumento no imposto sobre produtos industrializados (IPI) dos cigarros como parte de uma estratégia para compensar a isenção tributária aplicada ao querosene de aviação e ao biodiesel.

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