Governo eleva imposto do cigarro para driblar perda de arrecadação

O governo anunciou um aumento no imposto sobre produtos industrializados (IPI) dos cigarros como parte de uma estratégia para compensar a isenção tributária aplicada ao querosene de aviação e ao biodiesel.



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