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Governo reacende debate sobre cobrança do imposto das blusinhas

Alguns representantes da ala política passaram a defender revogação da taxação

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O governo reacendeu o debate sobre a "taxa das blusinhas"; entenda.

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