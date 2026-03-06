Logo R7.com
Guerra pode pressionar alimentos e beneficiar petróleo brasileiro

Oriente Médio compra parte do milho, aves e açúcar produzidos no Brasil

Se por um lado, as tensões no Oriente Médio podem pressionar o preço do petróleo no mercado internacional e beneficiar as exportações do combustível produzido no Brasil, por outro, o país pode sofrer impacto temporário nas vendas de alimentos.

