Guerra pode pressionar alimentos e beneficiar petróleo brasileiro

Se por um lado, as tensões no Oriente Médio podem pressionar o preço do petróleo no mercado internacional e beneficiar as exportações do combustível produzido no Brasil, por outro, o país pode sofrer impacto temporário nas vendas de alimentos.



