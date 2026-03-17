Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Hotel é alvo de bombardeios iranianos no Iraque

Edifício está em região conhecida como zona verde, onde estão embaixadas e prédios do governo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A embaixada americana no Iraque foi atacada por drones, com explosivos que causaram incêndios, mas sem deixar feridos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Iraque
  • estados-unidos
  • ira
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.