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Imposto de Renda: 40% dos contribuintes ainda não entregaram declaração

Receita Federal recebeu 26,2 milhões de documentos desde o início da entrega

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Cerca de 40% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda, a dez dias do fim do prazo.

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