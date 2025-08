Índia pode sofrer sanções por relação com a Rússia e se diz injustiçada por EUA e UE

Com as tarifas norte-americanas de 20% a 25% em ativa, Nova Déli poderá enfrentar sanções mais duras de Donald Trump devido ao contínuo envolvimento comercial com a Rússia.



Com alegações de compras do petróleo russo e da sua revenda, em grande parte no mercado aberto, o líder norte-americano se mostrou indignado nas redes sociais com a postura do governo indiano e ainda ressaltou que o país não tem dado importância para a quantidade de mortes ucranianas .



Em contrapartida, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que os “ataques” ao país são irracionais e assegurou que serão tomadas todas as medidas necessárias para proteger os interesses nacionais e a segurança econômica.



Após todas as pressões, críticas políticas e, segundo a Índia, todas as “discriminações injustas”, o país condenou a postura dos Estados Unidos e da União Europeia sobre o julgamento do seu relacionamento comercial com a Rússia; tanto o partido do primeiro-ministro indiano quanto o principal partido opositor desaprovaram e se mostraram insatisfeitos com o posicionamento de ambos os governos.



Em comunicado emitido pelo país, a Índia acusa Estados Unidos e Europa de também estarem envolvidos com a Rússia comercialmente, mencionando que o bloco europeu movimentou mais de 67 bilhões de euros em comércio com Moscou em 2024.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de relações internacionais Felipe Vidal explicou o propósito e a real intenção do comunicado indiano: “É o famoso dois pesos, duas medidas. Então a acusação indiana é que estão sendo promovidas ou ameaçadas sanções em relação ao governo indiano por causa desse consumo de produtos russos, essencialmente o petróleo russo, mas é ao mesmo tempo, o que a Índia fala, e que procede de alguma maneira, é que principalmente a União Europeia também mantém comércios muito fortes com Moscou, ainda que ela se coloque como uma grande fiadora de resistência internacional ao governo russo”.



Apesar das hostilidades, o professor lembra que os países têm negociado e conseguido, muitas vezes com sucesso, evitar a aplicação das tarifas antes que elas entrem em vigor, o que também pode acontecer entre Índia, Estados Unidos e Europeia.