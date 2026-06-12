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Índices calculam inflação de diferentes formas; entenda

Números são utilizados no reajuste de contratos e salários

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Diferenças entre o IPCA e o IGP-M são analisadas pelo economista Miguel Daoud. Veja!

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